Gattina resta incastrata in un pozzo profondo per 4 giorni, salvata in extremis dai Vigili del Fuoco 

Spread the love

Ci sono voluti 3 interventi dei vigili del fuoco e il prolungato sforzo dei volontari dell’Enpa di Brescia per riuscire a salvarla. Ma ciò che più conta è che ora Gina, la micia di una anno e mezzo rimasta bloccata in un pozzo profondo 40 metri per 4 lunghi giorni, sta bene ed è tornata tra le braccia dei suoi proprietari, nell’appartamento di Chiari dove vive. La sua storia ha emozionato tutta la città, tanto che i carabinieri hanno dovuto allontanare la folla di persone che si erano fermate per informarsi sulle sorti della micia”, fa sapere l’Enpa.

Sabato mattina l’intervento risolutivo: nel condominio di Chiari sono arrivati i pompieri della squadra speciale 2 dei vigili del fuoco di Brescia con le funi e tutta la strumentazione necessaria per calarsi e raggiungere la micia. Un pompiere si è calato nel pozzo ed è riuscito a raggiungere il fondo, tirando fuori la gattina con l’aiuto del trasportino trappola dei volontari dell’Enpa. (bresciatoday.it)