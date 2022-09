Incendio in uno studio medico, due piani a fuoco. Fumo nero nel cielo di Cagliari

Spread the love

Momenti di paura durante la notte in centro a Cagliari per un incendio divampato al primo e secondo piano di uno stabile di sei piani fuori terra, all’angolo tra via Nazario Sauro e via Mameli. Sul posto hanno lavorato per diverse ore – al momento sono ancora in corso le operazioni di bonifica e la strada è stata chiusa al traffico – una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale, una del distaccamento cittadino del porto, una dal distaccamento di Iglesias ed una della sede di Sanluri, sei i mezzi di supporto di cui quattro autobotti una autoscala ed un carro aria.

Verso l’1.15 le fiamme – per cause ancora da accertare – sono partite all’interno di uno studio medico di due piani e subito si è creata una coltre di fumo nera che ha invaso tutta la zona mettendo in allarme centinaia di residenti (sardiniapost.it)