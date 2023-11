VIDEO – Il cibo italiano è una garanzia in quanto a sicurezza, ma alcuni alimenti sono bloccati all’estero

Spread the love

(Agenzia Vista) “Una serie di prodotti del Made in Italy sono bloccati all’estero, anche se ci sono rapporti e accordi commerciali. Molti Paesi posso esportare verso l’Italia e l’Unione Europea, ma noi non possiamo con i nostri prodotti per problemi soprattutto burocratici. Per esempio la carne di pollo, maiale e manzo bloccate dalla Cina, Corea del Sud e Arabia Saudita. Un caso particolare è quello del pomodorino ciliegino bloccato in Canada. I canadesi vorrebbero che noi usassimo un pesticida che però è vietato nell’Unione Europea” è l’allarme di Coldiretti che ha realizzato una mostra per mostrare quali prodotti alimentari italiani sono bloccati all’estero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

VIDEO