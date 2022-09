Saronno, s’arrampica sul tetto della Prepositurale e… s’addormenta lì

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

14/09/22 ore 3:00 Saronno (Va) piazza Libertà. Scala la facciata della chiesa arrampicandosi si un pluviale e scompare, gli amici non vedendolo più scendere hanno lanciato l’allarme. I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti con un’autopompa, gli specialisti del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese e un’autoscala giunta in supporto dalla sede di Legnano. Gli operatori dopo una ricerca sulla copertura del luogo di culto, hanno trovato il ragazzo addormentato in un anfratto, non si esclude in stato psicofisico alterato. I vigili del fuoco hanno riportato il giovane con i piedi per terra. Sul sagrato ad attenderlo, oltre agli amici i carabinieri che lo hanno denunciato.