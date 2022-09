Spread the love

VIGLI DEL FUOCO

13/09/22 ore 19:30 Borgo Bagnolo (MI) – Chiaravalle. I vigili del fuoco del comando di Milano intervengono con una squadra per l’evacuazione di un treno passeggeri. Causa un guasto, un convoglio con circa quattrocento passeggeri è rimasto bloccato sulla linea ferrata. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, alcune ambulanze del servizio sanitario e la polizia ferroviaria. Non si segnalano feriti. Le operazioni sono in corso.