Francesco ai leader del mondo: “Stop all’insensata follia guerra, serve il dialogo” 

Un appello a una maggiore unità e a un maggiore impegno per la pace. Al termine del Congresso dei leader religiosi in Kazakhstan, tutti i presenti hanno accolto il messaggio di Papa Francesco. Un discorso quello di Bergoglio rivolto, non solo ai fedeli, ma anche ai governi di tutto il mondo, per dire stop ai conflitti in corso ed evitare anche in futuro atteggiamenti bellicosi e aggressivi.

“Siamo convinti che l’innesco di qualsiasi conflitto militare, punto caldo di tensione e confronto, abbia una reazione a catena e porti alla distruzione del sistema delle relazioni internazionali. Ecco perché ritengo e riteniamo che l’estremismo, il radicalismo, il terrorismo e tutte le altre forme di violenza e guerra, qualunque siano i loro obiettivi, non abbiano nulla a che fare con la vera religione e debbano essere respinte nei termini più forti possibile”.

Parole di speranza che il Pontefice ha voluto portare anche durante al sua visita ai membri della piccola **comunità cattolica del Kazakhstan,**riunita nella cattedrale di Nur Sultan (it.euronews.com)