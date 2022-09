Perugia, incendio sterpaglie lambisce alcune abitazioni a Città Sant’Angelo

Spread the love

VIGLI DEL FUOCO

Alle 14.30 del 14 settembre, le squadre di Vigili del Fuoco della sede centrale e del distaccamento di Penne, sono intervenute in contrada Piano Di Sacco, nel comune dì Citta’ Sant’Angelo, per l’incendio di vegetazione nei pressi di alcune abitazioni e di un ampio capannone adibito a magazzino. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero VF Drago 52 del Nucleo VVF di Pescara. Ci sono volute circa 3 ore di lavoro per avere la meglio sull’incendio. Al momento sono ancora in corso le operazioni di bonifica, con l’ausilio delle squadre di protezione civile. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Municipale di Città Sant’Angelo e tre squadre della Protezione Civile Regionale.