Parma, i Vigili del fuoco presenti al Salone del Camper 2022

VIGILI DEL FUOCO

Centinaia di visitatori già dalle prime giornate di apertura dello stand dei vigili del fuoco al salone del camper.

Professionisti del settore, curiosi, famiglie con bambini hanno fatto tappa allo stand dei vigili del fuoco attirati dal materiale esposto e dalla possibilità di partecipare attivamente alle spiegazioni che il personale del 115 erogava sulle proprie attività di soccorso legate in particolare all’outdoor e al tempo libero.

Grande interesse e numerose foto per le curiosità e “novità” esposte come la “mucca appesa”, il vigile del fuoco con gli sci, Morgana il cane da soccorso, il volo del drone, il camper e per finire con il gommone da rafting e la moto d’acqua.

Particolare coinvolgimento hanno riscosso le dimostrazioni sia delle manovre di primo soccorso sanitario dove adulti e bambini si sono messi alla prova con manichini e defibrillatore da addestramento, sia delle manovre SAF di salvataggio di un cane da luoghi impervi e soprattutto il carro regia che allestito con telecamere, microfoni e una reale regia televisiva garantisce immagini in diretta e in streaming in tutta la nazione grazie al canale VIGILFUOCO.TV.

Nell’area espositiva, oltre ad essere illustrate in generale le attività dei Vigili del fuoco, sono esposti mezzi, attrezzature ed indumenti tecnici specifici degli interventi di soccorso tecnico urgente per quello che riguarda la ricerca e recupero delle persone disperse o in difficoltà e il soccorso in acqua e nei luoghi impervi, naturali o artificiali.

Lo stand è organizzato in isole dedicate alle specialità che intervengono in ambienti acquatici ed in particolare in mare con gli SA (Soccorritori Acquatici), nei fiumi con gli SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali), nei luoghi impervi e innevati con i SAF (Soccorritori Speleo Alpino Fluviali), alla ricerca delle persone disperse con i TAS (esperti di Topografia Applicata al Soccorso), il Nucleo Cinofilo e i droni del servizio SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) ed infine sarà esposto il mezzo per la regia e le dirette televisive del nucleo CoEm (Comunicazione in Emergenza). I vigili del fuoco sono presenti al padiglione 3 del salone del camper fino a domenica 18 settembre e aspettano i visitatori per dimostrazioni e spiegazioni sulle attività specialistiche proprie del corpo nazionali