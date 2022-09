Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Salvato dai Vigili del Fuoco un giovane canoista in pericolo tra le rapide del fiume Adda, a Paderno: rimasto in equilibrio precario su una roccia in balia della forte corrente, ci hanno pensato elisoccorritori e sommozzatori a raggiungerlo e portarlo al sicuro – #15settembre #Lecco

VIDEO