Vasto incendio a Cerveteri, vigili del fuoco a lavoro per salvare le abitazioni

Cerveteri – (p.cas.) – Un grande fronte di fuoco sta impegnando i pompieri di Cerveteri, tutt’ora a lavoro per estinguere l’incendio all’altezza di via dei Ceri

Sono giunte sul posto l’autobotte dei volontari e una squadra da Monte Mario, entrambe a supporto. I vigili del fuoco sono accorsi all’interno di un maneggio per salvare numerosi cavalli presenti e circondati dalle fiamme.

Gli stessi si sono attivati per mettere in sicurezza le abitazioni nelle vicinanze. Il fumo dell’incendio è andato anche a disturbare la visibilità dei conducenti di auto in transito sull’autostrada A12. Non si sarebbe registrato alcun ferito. (tusciaweb.eu)