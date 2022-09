A Roma un camion è rimasto incastrato sotto un ponte

Spread the love

Per rimuovere il mezzo sono intervenuti i vigili che hanno anche multato il conducente che aveva ignorato i divieti della zona che proibivano il passaggio agli autocarri

Traffico in tilt all’Eur per un autocarro incastrato sotto a un ponte. E’ successo intorno alle 8 in via Monte del Finocchio. Ad intervenire gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, guidati da Angelo Giuliani, che hanno sanzionato il conducente, un cittadino liberiano di 38 anni, per mancato rispetto del limite di altezza del mezzo, danneggiamento di un’opera pubblica e velocità non commisurata, per un totale di circa 500 euro.

A peggiorare le cose l’esibizione da parte dell’autista, di una cooperativa per il trasporto di generi alimentari, di un permesso internazionale di guida contraffatto, motivo per cui gli agenti lo hanno denunciato per uso di atto falso. Attualmente sono in corso indagini sul soggetto, posto in stato di fermo per identificazione, anche rispetto alla sua regolare posizione sul territorio nazionale e sulla ditta proprietaria del veicolo. La strada in questione è rimasta chiusa per circa due ore, al fine di consentire le verifiche strutturali da parte del personale tecnico. Il trentottenne dovrà rispondere anche dei danni riportati al ponte. (repubblica.it)