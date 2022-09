Perde il controllo della vettura, esce di strada e viene sbalzato fuori: 55enne travolto dalla sua stessa auto

Spread the love

Tragedia verso le 21 della serata di ieri, venerdì 16 settembre, in via Giuseppe Verdi a Villa d’Adige, frazione di Badia Polesine, nel Rodigino, che confina con il Veronese. Qui una vettura è uscita di strada in maniera autonoma, a seguito di una perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.

Alla guida c’era Matteo Borin, di Castagnaro, che è stato prima sbalzato all’esterno dell’abitacolo e poi travolto dalla sua stessa vettura. Il 55enne è morto a seguito dei gravi traumi riportati

Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, assieme al personale del Suem 118 e ai carabinieri. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto. (larena.it)