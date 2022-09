Travolto e ucciso da un’auto mentre fa jogging: l’investitore nei guai, tradito da un’app

Spread the love

iberio Giorgi, studente di 22 anni di Arischia, è stato investito mentre faceva jogging il 20 agosto di due anni fa. Ora è finalmente arrivata una svolta grazie ad un’app, che consentiva di monitorare la distanza percorsa e i valori fisici, oltre al tragitto percorso. A distanza di tre anni dalla scomparsa del 22enne, il Gup del Tribunale, Marco Billi, ha rinviato a giudizio il conducente dell’auto, di 53 anni, che stava tornando dal lavoro in un’azienda agroalimentare di Campotosto.

Aveva raccontato di essersi trovato il giovane davanti all’improvviso e di non aver potuto fare nulla per evitare l’incidente. All’uomo è stato contestato l’omicidio stradale senza aggravanti e per questo non è stato arrestato. Il 53enne è risultato negativo ai test e non è scappato. Cristian Franciosi e Cristiano Ruggeri, due periti della Procura, sono arrivati all’estrapolazione dei dati sui due cellulari e dell’app in uso alla vittima al momento dell’incidente.