Video – L’aereo fa scintille subito dopo il decollo: immediato l’atterraggio d’emergenza

Paura a bordo per le scintille e perdite di detriti da un Boeing 777 della United Airlines ha messo in ansia passeggeri e chi stava osservando il decollo dall’aeroporto di New York Newark Liberty (EWR) del volo UAL149 per San Paolo del Brasile (GRU).

L’incidente si è verificato durante la fase di salita dell’aereo, il quale ha continuato l’operazione prima di entrare in una traiettoria di attesa sopra l’Oceano Atlantico. Da lì il Boeing ha effettuato l’avvicinamento a EWR, dove ha effettuato un atterraggio sicuro dopo un’ora e mezzo di volo. – (quotidianomotori.com)

