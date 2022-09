Barca affonda nel fiume, almeno 23 morti. Andavano ad una cerimonia religiosa

Spread the love

Bangladeshn – Almeno 23 persone sono morte e altre decine sono date per disperse dopo che una barca è affondata in un fiume nel nord del Bangladesh. La polizia ha precisato di avere «recuperato 23 corpi», mentre «vigili del fuoco e sommozzatori sono al lavoro alla ricerca dei dispersi». Il barcone stava trasportando almeno 50 fedeli diretti a un tempio indù quando improvvisamente si è ribaltato ed è colato a picco nel mezzo del fiume Karotoa vicino alla città settentrionale di Boda. Secondo i media locali almeno dieci persone sarebbero state soccorse e trasportate in ospedale. – (leggo.it)