Ancona, massacrato di botte e rapinato in casa. “Dacci tutti i soldi o ti ammazziamo”

Ancona, 1 ottobre 2022 – Rapinato all’ora di cena nella sua abitazione, in via Cardeto. In due, giovedì sera, hanno suonato alla porta, vestiti con pantaloni scuri, un gilet catarifrangente arancione e la mascherina fp2 in faccia che copriva loro il viso. Vittima un bancario di 61 anni che lavora a Stazione di Osimo. La Squadra mobile della polizia sta cercando i banditi. Il Carlino ha parlato con la vittima che vista la delicatezza del caso ha chiesto di rimanere nell’anonimato. – (quotidiano.net)