Ucraina – Almeno 26 morti e 85 feriti nell’attacco al «convoglio umanitario» nella regione di Zaporiyia

Almeno 26 persone sono state uccise e 85 ferite in un attacco a un “convoglio umanitario” nella regione ucraina di Zaporiyia venerdì, scatenando una raffica di accuse tra le autorità ucraine e filorusse della regione.

Il capo dell’Autorità militare regionale di Zaporiyia, Oleksandr Starukh, ha dichiarato che “il nemico ha lanciato un attacco missilistico contro un convoglio umanitario in partenza da un centro regionale” e che tutte le vittime erano civili.

In una serie di messaggi sul suo account Telegram, Starukh ha sottolineato che “le persone si sono messe in fila per lasciare il territorio temporaneamente occupato, prendere i loro parenti e portare aiuti”. I soccorritori, i medici e tutti i servizi competenti stanno lavorando sul posto”, ha osservato.

Il ministro dell’Interno Denis Monastirski ha confermato che almeno 85 persone sono rimaste ferite, portando il numero totale delle vittime a 115 dopo l’attacco, secondo l’agenzia di stampa Ukrinform. – (msn.com/it)