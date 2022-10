Ecco quali sono i rischi della nube di metano in arrivo in Italia

Spread the love

Come abbiamo visto sul Giornale.it, questa enorme nuvola di metano non ha precedenti e viene monitorata costantemente. Anche se il mondo è abituato a emissioni quotidiane ben maggiori, la problematica principale è dovuta all’area ristretta in cui è stata riservata quell’enorme quantità di gas sull’atmosfera. Lo sottolinea anche il dott. Paolini sottolineando che sono state scaricate “200 mila tonnellate. È una quantità rilevante anche se rappresenta una quota ridotta rispetto ai 570 milioni di tonnellate che ogni anno si liberano nell’aria”. Se per la salute dell’uomo, quindi, non sono previsti effetti diretti perché non viene “respirata”, discorso notevolmente diverso per la già bistrattata atmosfera. “Il metano può alterare significativamente il clima con effetti nella circolazione globale, al pari della anidride carbonica. Anzi è ancora più dannoso. L’effetto di un grammo di metano è 25 volte superiore a quello provocato dalla CO2″, spiega l’esperto. – (ilgiornale.it)