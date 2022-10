Attività di addestramento del nucleo SAPR regionale dell’Emilia Romagna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il nucleo SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, i cosiddetti “droni”) dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna, operativo dall’inizio dell’anno in corso, ha già effettuato numerosi e vari interventi nel territorio regionale e ha offerto il proprio supporto anche a comandi fuori regione, ultimo in ordine di tempo in occasione della terribile alluvione che ha colpito le Marche.

Nell’ottica di una continua formazione i piloti del nucleo hanno partecipato, nella sede della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna, a una due giorni di addestramento su tecniche di ricerca di persona dispersa. In particolare, grazie alla collaborazione dei colleghi lombardi, si è familiarizzato con un sistema innovativo di localizzazione di apparati cellulari in sperimentazione presso il nucleo SAPR della Lombardia.

Il sistema in sperimentazione sta dando risultati interessanti e potrebbe divenire un importante ausilio nella ricerca di persone disperse o ferite specie in aree impervie, dove la ricerca con squadre terrestri diviene difficoltosa.