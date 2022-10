Incidente sul lavoro – deceduto l’operaio coinvolto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente alle ore 16.20 circa in Colverde via Giacomo Leopardi per infortunio sul lavoro. I vigili del fuoco di Appiano Gentile e Como sono intervenuti per un cedimento di terreno durante i lavori di scavo sulla sede stradale a causa del quale rimaneva coinvolto un operaio classe 1982 purtroppo deceduto. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e ricostruzione della dinamica incidentale. In posto Areu 118 e Carabinieri