Lampedusa: I vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero di due cani finiti dentro un pozzo artesiano

VIGILI DEL FUOCO DI LAMPEDUSA

Lampedusa: I vigili del fuoco ieri notte sono intervenuti per il recupero di due cani finiti dentro un pozzo artesiano di circa 12 metri. Il proprietario che stava effettuando una manutenzione alla pompa di aspirazioni, allontanatosi per prendere un attrezzo, ha visto cadere nel suo pozzo i due cani di piccola taglia che nel frattempo amavano correndo nelle adiacenze del buco. A quel punto uno dei due animali è rimasto accidentalmente intagliato all imboccatura del pozzo ed è riuscito a prenderlo, il secondo animale invece è precipitato a 12 metri. Chiamati i vigili del fuoco del distaccamento terrestre dell isola sono intervenuti con una squadra di 5 unità e dopo 6 ore di lavoro sono riusciti nel recupero calando una rete da pesca ( le origini marinare dei vigili di Lampedusa non si smentiscono ) sul fondo dove il cane era rimasto impigliato e salvato. Oggi 4 ottobre giornata mondiale degli animali i proprietari hanno avuto un motivo in più per festeggiarlo.