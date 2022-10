Video – Mistero sul treno russo in viaggio verso il fronte: “Appartiene all’unità delle armi nucleari”

Spread the love

In Russia, è stato avvistato in movimento verso il fronte ucraino un enorme treno merci che ha equipaggiamento militare specializzato e che è associato alla divisione armata nucleare segreta del Ministero della Difesa russo. Lo riporta la stampa britannica ma la notizia è apparsa per la prima volta nel weekend su un canale filorusso. Il treno è collegato alla dodicesima direzione del ministero della Difesa, specializzata nello stoccaggio, la manutenzione e la fornitura di armi nucleari. Secondo la stampa britannica “Il treno si è mosso attraverso la Russia in direzione della linea del fronte ucraino e potrebbe indicare che il presidente russo Vladimir Putin stia preparando un test per mandare un segnale all’Occidente”. – (rainews.it)

VIDEO