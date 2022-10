Bloccato nella tana di un istrice, cane salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

Ieri pomeriggio, martedì 4 ottobre, intorno alle ore 16.20, i Vigili del fuoco del comando di Firenze, del distaccamento di Figline, sono intervenuti in via Renato Fucini a Reggello, per il soccorso a un cane rimasto bloccato all’interno di una tana dell’istrice.

Dopo aver fatto arrivare sul posto dalla sede centrale una telecamera in dotazione alle squadre USAR (Urban Search And Rescue) per la ricerca in macerie, i Vigili del fuoco sono riusciti a individuare l’animale e poi, scavando nella terra, hanno liberato il cane, consegnandolo al padrone. –(055firenze.it)