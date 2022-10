Trovato neonato abbandonato in un campo, era in un sacchetto di plastica: vivo per miracolo

Spread the love

Mentre tornava dal lavoro nel suo campo ha sentito il pianto di un bambino. Così il contadino si è guardato intorno e ha cercato di capire da dove arrivassero quei vagiti. Poi, sul ciglio della strada sterrata ha visto qualcosa di strano e si è avvicinato per guardare meglio. È stato così che ha trovato un bimbo di pochi giorni, avvolto in un sacchetto di plastica, abbandonato nel mezzo della campagna. Lo ha stretto a se e ha chiamato i carabinieri. Il piccolo era vivo per miracolo. -(ilriformista.it)