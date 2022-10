Roma, turista getta a terra busti ai Musei Vaticani: fermato, è americano. «Voleva vedere il Papa»

Spread the love

Città del Vaticano – Oltraggio ai Musei Vaticani, dove un turista americano ha dato in escandescenza e buttato per terra due busti antichi della galleria Chiaramonti, danneggiandoli. E’ successo a Roma verso mezzogiorno. Una manciata di secondi, sotto gli occhi esterrefatti di alcuni turisti che impietriti non sono riusciti a fermarlo e di due custodi, che invece hanno avuto un tempo di reazione immediato. L’uomo, sulla cinquantina, è stato subito bloccato, calmato e dato in consegna alla Gendarmeria secondo una prassi interna molto rigorosa. Secondo la dinamica ricostruita dalla direzione dei musei anche grazie alle telecamere che sono ovunque, l’episodio si è concluso fortunatamente senza troppi danni. -(ilmessaggero)