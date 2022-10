La Corea del Nord lancia altri due missili. Tensione alle stelle

Spread the love

È quasi giovedì, in Italia, quando, intorno a mezzanotte, arriva la notizia di un nuovo missile lanciato dalla Corea del Nord. In un primo momento i media sudcoreani parlano di un “un missile balistico non specificato verso il Mar del Giappone”. In seguito lo Stato Maggiore dell’esercito di Seoul preciserà che i missili sparati da Kim Jong Un erano due, per la precisione due missili balistici a corto raggio lanciati dalla zona di Samsok, nei pressi della capitale nordcoreana Pyongyang. Si tratta del sesto lancio effettuato dal Nord nell’arco di appena due settimane. . (ilgiornale.it)