Visita guidata del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo dal 10 al 16 ottobre

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Comunicato stampa

La Sede Centrale del Comando Vigili del Fuoco di Bergamo sita in via Codussi n.9 in data 16.10.2022 rimarrà aperta al pubblico con ingresso dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 in occasione della IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile (prevista dal 10 al 16 ottobre), istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell’ONU.

In tale occasione verrà allestita, da parte dell’Associazione Nazionale VV.F. di Bergamo, una “Pompieropoli” per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sicurezza e della Protezione Civile.

I partecipanti verranno coinvolti in un percorso con varie attività finalizzate, per i più piccoli, alla conoscenza del mestiere del “vigile del fuoco” e, per i più grandi, alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio negli ambienti di vita.

Tale iniziativa è riservata ad un totale di n. 200 persone che dovranno collegarsi al seguente

link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visita-guidata-comando-provinciale-vvf-bergamo-432431794137 per prenotarsi ed avere il biglietto di ingresso (gratuito).