Maurizio Landini: “Non siamo qui contro qualcuno ma perché venga ascoltato il lavoro” — La CGL in piazza

gil in piazza a un anno dall’assalto alla sede nazionale di corso d’Italia (9 ottobre 2021). “Italia, Europa, ascoltate il lavoro”: è questo il tema dell’iniziativa che ha l’obiettivo di rimettere l’occupazione al centro dell’agenda del Paese.

“Non siamo qui contro qualcuno ma perché venga ascoltato il lavoro”, con l’obiettivo di “riformare il Paese per rimettere al centro il lavoro, i diritti e la giustizia sociale”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione rimarcando che è stata decisa prima dell’esito elettorale.

“Non abbiamo bisogno di uomini soli al comando. Abbiamo già pagato pesantemente in questi anni, sia per quelli che dicevano di essere di destra che di sinistra e poi facevano le stesse politiche. Bisogna trovare tutti insieme le soluzioni. In questi anni i governi e le opposizioni non hanno ascoltato le lavoratrici e i lavoratori, con scelte che sono andate nella direzione opposta. La condizione è peggiorata”, aggiunge. – (rainews.it)