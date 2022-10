Video – Afragola . il carabiniere sventa in diretta la rapina in tabaccheria

Spread the love

Due rapinatori fanno in una tabaccheria di Afragola e puntando una pistola al titolare svuotano la cassa e scappano. All’uscita un carabiniere libero dal servizio li insegue e riesce a fermali. –

primativvu

Si è aggrappato alla giacca di uno dei due rapinatori, quello che viaggiava come passeggero sullo scooter in fuga, tirandolo giù e bloccandolo dopo una breve colluttazione, incurante della pistola (poi rivelatasi a salve) e dei due colpi esplosi dal malvivente. E’ l’azione impavida di un carabiniere libero dal servizio dopo aver assistito a una rapina, l’ennesima, in una tabaccheria nel comune di Afragola (Napoli) avvenuta nella tarda mattinata di mercoledì 12 ottobre

VIDEO