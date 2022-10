Video – Edificio in fiamme a Bolzano, evacuato un asilo

Spread the love

Verso le 11.30 di oggi, 12 ottobre è scoppiato un incendio in un palazzo in via Maso della Pieve a Bolzano. Da diverse centinaia di metri era visibile un densa colonna di fumo che fuoriusciva da un’appartamento del terzo piano.

Sul posto, sono intervenuti numerosi Vigili del fuoco con l’autoscala per cercare di controllare e il rogo e contenere il più possibile i danni.

Gli inquilini sono stati evacuati in tempo, fortunatamente senza subire gravi conseguenza, Al piano terra, per motivi di sicurezza, è stato evacuato un asilo. In intervento anche le forze dell’ordine. -(lavocedeltrentino.it)

VIDEO