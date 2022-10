Spread the love

Dalla conferenza stampa presso l’Ambasciata del Messico con i rappresentanti del governo dello stato federale di Tabasco, la notizia del gemellaggio tra i festival del cioccolato EUROCHOCOLATE a Perugia e FESTIVAL del CHOCOLATE di Tabasco

Presentato il 19/10/2022 presso l’Ambasciata del Messico a Roma, nel corso di una conferenza stampa dedicata, il programma delle attività di promozione dello Stato di Tabasco della Repubblica Messicana.

Sono intervenuti, accolti dall’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba, i Ministri dello stato federale di Tabasco José Antonio “Pepe” Nieves Rodríguez (Turismo) e Carla Bustillo Rodriguez (Economia).

Occasione è stata la partecipazione dello Stato di Tabasco come ospite d’onore di EUROCHOCOLATE, festival del cioccolato tra i più importanti d’Europa, che attrae oltre un milione di turisti, in corso fino al 23 ottobre a Perugia. Lo Stato di Tabasco è la regione del mondo da cui ha avuto origine la pianta del cacao nonché culla del cioccolato ancestrale, ed è presente ad Eurochocolate con uno stand di circa 600 mq in cui è possibile degustare tutti i giorni il famoso cioccolato tabasqueño.

Il dottor Nieves ha introdotto molte delle attrattive dello Stato di Tabasco, oltre a quelle incentrate sul cacao e la produzione di cioccolato, l’archeologia, le aree naturali protette, la gastronomia e le tante esperienze memorabili già disponibili per il turismo oltre agli ulteriori progetti in corso di realizzazione. La dottoressa Bustillo ha illustrato per parte sua gli indicatori economici le attività produttive dello stato federale, in grande crescita anche come occupazione nell’ultimo periodo, comparandoli con quelli del Messico intero, ed i settori con maggiori opportunità di lavoro e investimento anche per le aziende italiane.

Grande enfasi è stata data al gemellaggio tra il festival italiano EUROCHOCOLATE ed il FESTIVAL DEL CHOCOLATE di Tabasco, che avrà luogo dal 16 al 20 di novembre a Villahermosa (www.festivaldelchocolate.mx), il primo appuntamento di una grande quantità di interessi per visitare il Messico, partendo proprio dalla regione di Tabasco.