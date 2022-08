Orrore a Auckland: resti di bambini trovati in valigie acquistate all’asta

Spread the love

La macabra scoperta di una famiglia che si era aggiudicata i beni abbandonati in una proprietà di un sobborgo della città neozelandese

La famiglia che l’11 agosto scorso si è aggiudicata un’asta di beni abbandonati in una proprietà di Manurewa, sobborgo a sud di Auckland, sperava forse di trovare qualche orpello antico con cui impreziosire la propria casa e cose per bambini. Mai avrebbe pensato di imbattersi in valigie impolverate che una volta aperte avrebbero dischiuso l’orrore e sconvolto per sempre la loro vita: al posto di abiti d’antan si sono palesati resti umani. Poi, a distanza di una settimana, i referti degli esami hanno reso la scoperta ancora più orripilante: si tratta dei resti di due bambini piccoli, di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Una storia datata: secondo gli inquirenti potrebbero essere rimasti all’interno dei bagagli da tre a quattro anni, cosa che complica le indagini, ha sottolineato la polizia in conferenza stampa – (Corriere.it)