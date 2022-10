Detenuti impiegati nei cantieri del post sisma

Spread the love

è anche il Lazio tra le regioni in cui partirà il progetto che vedrà i detenuti impegnati nei cantieri di oltre 5mila opere di ricostruzione pubblica e in quelli di 2.500 chiese danneggiate dai terremoti che colpirono il Centro Italia nel 2016. Dieci province in tutto tra Abruzzo, Molise, Marche, Umbria e, appunto, il Lazio. È quanto prevede il protocollo d’intesa siglato oggi al Ministero della Giustizia. Obiettivo: accrescere le opportunità di lavoro, strumento indispensabile per il pieno reinserimento sociale. Coinvolti detenuti di 35 penitenziari del Centro Italia. Le modalità di inserimento verranno definite in base ai profili dei singoli detenuti e alle esigenze delle aziende.

L’intesa è stata siglata tra il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, la ministra della giustizia Marta Cartabia, il presidente della CEI Matteo Maria Zuppi, il presidente del consiglio nazionale dell’ ANCI Enzo Bianco e il vicepresidente ance con delega per la ricostruzione del centro italia Piero Petrucco.

RAINEWS.IT