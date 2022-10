Prete sotto scorta a Roma, ‘missione è servizio agli altri’

Spread the love

(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Prosegue l’impegno missionario di don Antonio Coluccia nelle periferie di Roma, nonostante sia costretto a vivere sotto scorta per le continue minacce. Un risvolto che accompagna l’azione di contrasto alla malavita da parte del sacerdote, protagonista di ‘L’odore del gregge’ il ciclo di meditazioni in 4 brevi puntate in onda su Telepace a partire da martedì 25 ottobre, tutti i giorni, alle ore 19:00. “Una trasmissione di prossimità”, afferma don Antonio spiegando l’importanza di raccontare il territorio attraverso il Vangelo. Tor Bella Monaca, Quarticciolo, San Basilio e Corviale sono le tappe di questo percorso per abitare la città con il cuore, in linea con il progetto pastorale della diocesi di Roma.