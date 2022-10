Video – Crollo cimitero monumentale di Poggio Reale – il lavoro del Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dopo il crollo parziale della Congrega dei Bianchi della Santissima Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo nel Cimitero Monumentale di Poggioreale di Napoli, avvenuto il 17 ottobre, i vigili del fuoco hanno eseguito il recupero di cinque bare che si trovavano in condizioni di precario equilibrio. L’intervento, particolarmente delicato per le precarie condizioni delle strutture, ha reso necessaria una prima attività di messa in sicurezza mediante l’assicurazione con corde calate da un’autogru al fine di evitare scivolamenti delle bare, provvedendo successivamente alla calata a terra.

VIDEO