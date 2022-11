Figlio ubriaco uccide di botte la madre e riduce in fin di vita la zia

Spread the love

Ha ucciso di botte l’anziana madre perché ubriaco e, probabilmente dopo una discussione, si è scagliato con violenza contro la donna e la zia colpendole con calci e pugni. L’orrore in una abitazione in via San Giovanni Battista a Marigliano, comune in provincia di Napoli, dove nella notte tra il 16 e il 17 ottobre scorso l’uomo, 48 anni, dopo essere rincasato ha aggredito le due donne di 76 e 67 anni che vivevano insieme.

iriformista