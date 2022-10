Spread the love

Sabato mattina è stata dedicata ai caduti dei vigili del fuoco la rotatoria di via Tortona a voghera, nel nome di Davide Achilli, il pompiere morto in servizio a Romagnese. Si tratta della prima intitolazione del genere in Lombardia. Nel video parlano il comandante di Voghera Mariano Oliviero ed il direttore regionale Vigili del fuoco della Lombardia Marco Cavriani. Video Serra

VIDEO

https://youtu.be/MJCxlSxwS6o