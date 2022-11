Sgomberato a Roma ex locale Delle Chiaie,dentro simboli nazisti

Spread the love

(ANSA) – ROMA, 02 NOV – Sgomberato a Roma un locale, di proprietà del Campidoglio, già assegnato ad un circolo culturale vicino a Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, organizzazione dichiarata fuori legge nel 1976. Ad intervenire la polizia locale e personale degli uffici del Dipartimento Patrimonio. “Il locale è stato trovato ingombro di documenti e bandiere con simboli nazisti e fascisti, materiale vario incitante all’odio e alla violenza, foto di Mussolini, richiami antisemiti e manifesti politici -spiega l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi- Le Forze dell’ordine hanno svolto accurati controlli e il pm ha disposto il sequestro preventivo. A differenza delle precedenti amministrazioni, che sono rimaste inerti, noi abbiamo ritenuto di intervenire perché abbiamo a cuore il patrimonio pubblico capitolino, che è di tutti i cittadini e le cittadine, e per questo deve essere impiegato a scopi sociali, culturali e associativi, sempre nel rispetto dei valori costituzionali. Per l’attuale Amministrazione coloro che incitano alla violenza non possono utilizzare i locali di Roma Capitale e lo ribadiremo ogni giorno con fermezza”. (ANSA)