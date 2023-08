Esplosione per una probabile fuga di gas, in un appartamento sopra un’attività commerciale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Da poco prima le 15:45, di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Pasubio a Motta di Costabissara per un’esplosione avvenuta, per una probabile fuga di gas, in un appartamento sopra un’attività commerciale. I pompieri arrivati da Vicenza e da Schio hanno spento le fiamme, evitando che l’incendio si generalizzasse all’intera struttura. Durante le prime fasi dell’intervento una donna, rimasta ustionata per l’esplosione, è stata soccorsa e trasportata in ospedale dal personale del servizio sanitario.