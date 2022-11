Ponte sullo Stretto, la rivolta dei cittadini di Cannitello (RC): “Deturperebbe il paesaggio”

Spread the love

Il Ponte sullo Stretto non si deve fare. I cittadini di Cannitello, in provincia di Reggio Calabria, non ne vogliono sentire nemmeno parlare e il pilone alto 400 metri che dovrebbe essere collocato in mare: “Si perderebbe l’identità del posto, perché il paesaggio sarebbe deturpato”.

“Il Ponte sullo Stretto costringerà il paese a ospitare un cantiere per lungo tempo, che penalizzerebbe chi lavora di turismo e a deprezzerebbe l’intera aera costiera” spiega uno degli abitanti di Cannitello, che si oppongono fermamente all’ipotesi avanzata dal governo.

C’è poi chi sdrammatizzata. “Questa operazione è già stata considerata irrealizzabile anni fa, quindi, l’opera non verrà mai messa in piedi, ma il cantiere rimarrebbe aperto per anni a deturpare il nostro paesaggio” concludono i più scettici sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.