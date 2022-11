Spread the love

Dalle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono impegnati a Possidonio, in provincia di Modena, per l’esplosione, e conseguenti incendio e parziale crollo, in un’abitazione. Sul posto unità cinofili e escavatori in corso tra le macerie per scongiurare la presenza di persone sotto le macerie. Sembrerebbe che il fabbricato sia prevalentemente usato come ricovero di fortuna da parte di senza fissa dimora.

