Tragedia vicino all’asilo nido a Torino Nizza Millefonti: cadavere trovato impiccato a un albero

Il corpo di un italiano ultraottantenne, residente in città, è stato trovato impiccato a un albero nella mattinata di ieri, giovedì 3 novembre 2022, nel prato compreso tra l’asilo nido Il Laghetto e il Palazzo del Lavoro (o Palazzo Nervi), in via Ventimiglia a Torino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e le volanti della polizia. Non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

