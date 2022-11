Il 5 novembre. Partiti tutti benvenuti in piazza se fanno i conti con le incoerenze

Spread the love

agli esponenti dei partiti che parteciperanno alla manifestazione pacifista, consiglio di venire portandosi un grande cartello con la scritta “Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa…”; sarebbe un necessario gesto di umiltà. Infatti, tutti sono i benvenuti e più saremo meglio sarà, ma nella chiarezza dell’intento comune: basta guerra, la pace non la si ottiene con le armi.

Sarà una piazza gremita quella pacifista del 5 novembre. Le adesioni arrivano a valanga al comitato promotore di Europe for Peace. Pullman e treni speciali da tutta Italia convergeranno su Roma, al palco di San Giovanni in Laterano. E ci saranno anche partiti e relativi leader. Ognuno è responsabile di se stesso. L’unico requisito richiesto è quello di aderire e sottoscrivere il documento di convocazione che dice: «Cessate il fuoco subito. Negoziato per la pace». Con le parole non si scherza.

