Terremoto Marche: 200 sopralluoghi dei Vigili del fuoco nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino

VIGILI DEL FUOCO

Continuano le operazioni dei Vigili del fuoco per sopralluoghi tecnici e verifiche di stabilità su edifici dopo la scossa di terremoto che ieri ha interessato i territori delle province di Pesaro Urbino e Ancona. 200 quelli svolti finora, nei quali sono stati riscontrati per la maggior parte danni di lieve entità alle strutture.

Stanotte ad Ancona sono stati evacuati, per delle lesioni nei rispettivi appartamenti, due nuclei familiari residenti in via Macerata e sei residenti in via Maggini. Stamattina il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco ha disposto l’invio nelle due province marchigiane di tecnici da Umbria ed Emilia Romagna, esperti nella valutazione di edifici con dissesti statici