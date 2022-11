Spread the love

Momenti di paura a Rende per una fuga di gas nella scuola elementare “Stancati”. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli alunni, i professori e tutto il personale scolastico fatti evacuare. L’area è stata transennata ed è stata isolata. Si dovranno accertare le cause della fuga di gas.

