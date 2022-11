Video – 11 novembre 1999 ore 3.12: al civico 120 di viale Giotto un palazzo si sgretola in 19 secondi, muoiono 67 persone

Spread the love

1 novembre 1999, ore 3.12, un boato invade Foggia: il palazzo di sei piani al civico 120 di viale Giotto costruito 30 anni prima si sgretola in 19 secondi. 26 appartamenti vengono giù. Muoiono 67 persone. Il crollo le investe nel sonno. Improvviso. Letale. I sogni di uomini donne e bambini tranciati di netto.

Si scavò tutta la notte e nei giorni successivi, tra i pianti e la speranza di poter estrarre qualcuno vivo dalle macerie. Centinaia tra cittadini, volontari, sanitari del 118, vigili del fuoco, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, si recarono sul luogo della tragedia e toccarono con mano il dolore, immenso. Dopo i bombardamenti del 43, fu quello il giorno più triste per la comunità foggiana.

In quei momenti terribili, furono immediati i soccorsi, accorsero alcune squadre di volontari organizzati e persone arrivati da ogni quartiere che si misero a disposizione per cercare di salvare le vite dei loro concittadini: uomini e donne che scavarono per tutto il giorno e la notte seguente, con le pale, con i picconi, o semplicemente con le mani, incuranti della fatica e della stanchezza, sopraffatti solo dalla tristezza e dal pianto.

L’urlo di dolore fu tale che l’intera città si rimboccò le maniche. In migliaia, da quel giorno, aprirono il proprio cuore e sigillarono un legame di fratellanza con le famiglie colpite da quell’immane disastro che segnerà per sempre Foggia.

Un legame che si rinnova ogni anno. Anche oggi, a 23 anni dal crollo di viale Giotto, la città non dimentica i suoi concittadini prematuramente portati via: “Quelli di viale Giotto sono i morti di tutta la città”.

