Roma, operai tranciano un tubo del gas a Fiumicino. Evacuate tre palazzine

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno, durante gli scavi per il passaggio di cavi in fibra ottica in via del Faro, nei pressi del Ponte 2 Giugno a Fiumicino, due operai hanno tranciato per errore un tubo di media pressione del gas metano, provocando una fuga di gas. I Vigli del fuoco sono intervenuti con due APS (Auto Pompa Serbatoio), il Carro Rilevamento Radioattivo e Chimico e il funzionario di guardia. In via precauzionale sono state evacuate tre palazzine, composte da due abitazioni ciascuna, per un totale di 10 persone. Le operazioni di riparazione e messa in sicurezza nell’area della perdita sono proseguite per tutto il pomeriggio da parte dei Vigili del fuoco e del personale di Italgas. Presenti sul posto anche i Vigili Urbani.