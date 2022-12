Convenzioni Università degli Studi Roma “Tor Vergata” per attivazione Master di I livello in “Protezione da eventi CBRNe” (Corso Base) e Master di II livello in “Protezione da eventi CBRNe” (Corso Avanzato). Anno Accademico 2022/2023.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Convenzioni Università degli Studi Roma “Tor Vergata” per l’attivazione del Master di I livello in “Protezione da eventi CBRNe” (Corso Base) e Master di II livello in “Protezione da eventi CBRNe” (Corso Avanzato). Anno Accademico 2022/2023.

ALL.: