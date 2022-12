Studente romano eroe a Copenaghen: si tuffa nelle acque gelide di un canale e salva un 40enne

Spread the love

Doveva essere una serata di divertimento per lo studente romano, che in pochi istanti è diventato un eroe. Luca Morelli, stava trascorrendo la sua serata con i compagni di corso in un pub lungo Christianshavns, quando ha visto un uomo scivolare nel canale. Il 26enne di Tor Bella Monaca che frequenta un master in Antropologia in Danimarca ha subito capito la ravità della situazione e, senza pensarci un attimo, si è tuffato nelle gelide acque del canale.

ilmattino