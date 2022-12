Colombia. Frana travolge autobus: 3 morti, almeno 20 persone intrappolate. Soccorritori al lavoro

Spread the love

Almeno tre persone sono morte e altre 20 sono rimaste intrappolate in una frana che ha interessato una strada nel nord-ovest della Colombia, in una zona remota e montuosa del comune di Pueblo Rico. Decine di soccorritori stanno cercando i passeggeri di una moto e di un autobus del servizio pubblico che sono stati sepolti. “Nove persone sono state salvate, tre sono morte e si stima che più di 20 persone siano ancora disperse.

“E’ una tragedia”, ha scritto su Twitter il presidente Gustavo Petro. Tra le vititme una bambina di 7 anni, portata in ospedale a Pueblo Rico e arrivata già morta. Uno dei sopravvissuti sostiene che l’autista dell’autobus è riuscito a vedere il crollo della collina. “Una parte stava crollando e l’autobus era un po’ più indietro. L’autista dell’autobus stava facendo retromarcia quando è crollato tutto. Sta ancora piovendo”, ha dichiarato alla radio Llorò Stèreo Andre’s Ibarguen, che è stato portato via in ambulanza.

rainews.it